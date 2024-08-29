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В Турции описали два сценария завершения конфликта на Украине

В Турции описали два сценария завершения конфликта на Украине

Снятие Западом санкций против России может стать одним из пунктов проекта мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине, тема уже обсуждалась во время стамбульского процесса, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Энгин Озер.

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