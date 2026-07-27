Показан флагманский седан BYD Great Han[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В прошлом году «династическая» линейка компании BYD пополнилась сразу двумя флагманскими моделями, которыми стали кроссовер Tang L и седан Han L.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии