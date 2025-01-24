Алтайские спасатели помогли гражданам Киргизии в ДТП под Барнаулом

Один из водителей получил незначительные ушибы и порезы Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ Спасатели из Алтайского края помогли гражданам Киргизии в аварии с участием двух автомобилей, которая случилась на трассе Барнаул – Алейск.
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