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Россияне нарастили покупки азиатской косметики

Россияне нарастили покупки азиатской косметики

В первой половине 2026-го поставки азиатской косметики в Россию взлетели. Об этом со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР и таможенной службы Республики Кореи сообщает газета «Ведомости».

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