Payward преодолела последнее препятствие на пути к запуску торговли дирхамами в Дубае

Материнская компания криптовалютной биржи Kraken - Payward получила одобрение от Управления по регулированию виртуальных активов (VARA) для своего местного подразделения Payward FZCO на предоставление криптовалютных услуг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Рост цен на бензи...
- МШ Житель Карелии вы...
- Е Петербурженка 30 ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым