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Payward преодолела последнее препятствие на пути к запуску торговли дирхамами в Дубае

Payward преодолела последнее препятствие на пути к запуску торговли дирхамами в Дубае

Материнская компания криптовалютной биржи Kraken - Payward получила одобрение от Управления по регулированию виртуальных активов (VARA) для своего местного подразделения Payward FZCO на предоставление криптовалютных услуг.

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