Андрей Травников высказался о теракте в "Крокус Сити Холле". Развлекательные мероприятия отменены

Глава Новосибирской области принёс соболезнования родным и близким погибших от лица регионаГубернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал страшный теракт, который произошёл в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии