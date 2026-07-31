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ПНИПУ: ультрафиолет повреждает ДНК, глаза и иммунитет кожи

ПНИПУ: ультрафиолет повреждает ДНК, глаза и иммунитет кожи

Ультрафиолетовое излучение способно наносить серьезный вред организму: подавлять синтез коллагена и эластина, повреждать ДНК клеток кожи и вызывать хронические заболевания глаз, рассказали ученые Пермского Политеха.

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