ПНИПУ: ультрафиолет повреждает ДНК, глаза и иммунитет кожи

Ультрафиолетовое излучение способно наносить серьезный вред организму: подавлять синтез коллагена и эластина, повреждать ДНК клеток кожи и вызывать хронические заболевания глаз, рассказали ученые Пермского Политеха.
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