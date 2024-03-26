Из «деревяшки» в центре — в «деревяшку» на окраине города

Граждане рассказали о проблемах при расселении аварийных домов «На предложенную компенсацию можно из одной «деревяшки» в центре переехать в другую «деревяшку» на окраине», — так прокомментировал программу Комплексного развития территории (КРТ) Анатолий, который помогает своей родственнице не ….