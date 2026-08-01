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Прыжки в воду. Чемпионат Европы-2026. Кузина и Молчанов выступят в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина, Айдарова и Клюева – на метровом трамплине

2 августа на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже разыграют два комплекта медалей в прыжках в воду.

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