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Несекретные материалы

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Такого Европа не видела 100 лет. Катастрофа, которую не ждали. Чем это всё закончится?

Такого Европа не видела 100 лет. Катастрофа, которую не ждали. Чем это всё закончится?

Представьте: вы стоите на берегу реки, которая кормила и поила целые народы на протяжении тысячелетий, — и видите перед собой не воду, а растрескавшееся дно, песчаные косы и ржавые остовы военных кораблей, пролежавших на глубине почти восемь десятилетий.

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