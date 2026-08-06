Такого Европа не видела 100 лет. Катастрофа, которую не ждали. Чем это всё закончится?

Представьте: вы стоите на берегу реки, которая кормила и поила целые народы на протяжении тысячелетий, — и видите перед собой не воду, а растрескавшееся дно, песчаные косы и ржавые остовы военных кораблей, пролежавших на глубине почти восемь десятилетий.
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