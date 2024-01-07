СМИ: «ПСЖ» заподозрили в подкупе организаторов «Золотого мяча» для победы Месси

«ПСЖ» мог лоббировать вручение «Золотого мяча» аргентинскому футболисту Лионелю Месси в 2021 году. По данным СМИ, французский клуб делал это через контакты с Паскалем Ферре, который на тот момент занимал пост главного редактора France Football.