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Журнал о бизнесе и инвестициях

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СМИ: «ПСЖ» заподозрили в подкупе организаторов «Золотого мяча» для победы Месси

«ПСЖ» мог лоббировать вручение «Золотого мяча» аргентинскому футболисту Лионелю Месси в 2021 году. По данным СМИ, французский клуб делал это через контакты с Паскалем Ферре, который на тот момент занимал пост главного редактора France Football.

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