7 фактов о Саграда Фамилия в Барселоне, которые не все знают

Появилась новость, что один из самых знаменитых долгостроев в мире скоро может быть завершен! И у нас с вами есть шанс застать это долгожданное событие Предположительно, Саграда Фамилия будет достроена в 2026 году, к столетию со дня смерти великого Гауди.
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