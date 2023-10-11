7 фактов о Саграда Фамилия в Барселоне, которые не все знают

Появилась новость, что один из самых знаменитых долгостроев в мире скоро может быть завершен! И у нас с вами есть шанс застать это долгожданное событие Предположительно, Саграда Фамилия будет достроена в 2026 году, к столетию со дня смерти великого Гауди.