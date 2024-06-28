Отара Кушанашвили перевели из реанимации после двух операций

Известный российский журналист Отар Кушанашвили переведен в отдельную палату после двух операций, ему предстоит еще одно хирургическое вмешательство, сообщил его друг, музыкальный обозреватель Владимир Полупанов .
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