«Манчестер Юнайтед» не может победить семь матчей подряд впервые с 2015 года. 21 октября «МЮ» крупно уступил «Комо» в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:4.
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