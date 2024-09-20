Психофизиолог Каплан рассказал, что может стать «таблеткой для долголетия»

О том, как продлить жизнь, сделать ее насыщенной и что можно считать «таблеткой для долголетия» рассказал психофизиолог и доктор биологических наук Александр Каплан на форуме-фестивале «Территория будущего.
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