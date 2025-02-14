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Мизулина назвала день, когда расскажет об отношениях с SHAMAN

Мизулина назвала день, когда расскажет об отношениях с SHAMAN

На фоне растущих слухов о возможных романтических отношениях между популярным российским исполнителем Ярославом Дроновым (Shaman) и главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, ситуация продолжает привлекать внимание общественности.

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