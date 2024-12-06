Сергей Лавров прокомментировал запуск «Орешника»

Сообщение в запуске «Орешника» заключалось в том, что США и их союзники, поставляющие дальнобойное оружие Украине, должны понимать, Москва будет готова использовать любые средства, чтобы не позволить Западу добиться успеха в нанесении РФ «стратегического поражения».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии