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В Дагестане пассажирский автобус вылетел в кювет

В Дагестане пассажирский автобус вылетел в кювет

В Хасавюртовском районе Дагестана произошло ДТП с участием междугороднего автобуса ПАЗ. Как сообщили в ГУ МЧС России по республике, инцидент случился на 26-м километре подъезда к населенному пункту Бабаюрт федеральной автодороги Р-217 «Кавказ», неподалеку от поселка Казмааул.

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