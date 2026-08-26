В Дагестане пассажирский автобус вылетел в кювет

В Хасавюртовском районе Дагестана произошло ДТП с участием междугороднего автобуса ПАЗ. Как сообщили в ГУ МЧС России по республике, инцидент случился на 26-м километре подъезда к населенному пункту Бабаюрт федеральной автодороги Р-217 «Кавказ», неподалеку от поселка Казмааул.