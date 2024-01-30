В Смоленске возобновлено дело о смертельном пожаре на фабрике "Шарм"

За произошедшее может понести ответственность сварщик, который на момент трагедии работал неофициально Август 2017 ознаменовался для смолян одним из самых резонансных пожаров последних лет: горели производственные помещения трикотажной фабрики “Шарм”.
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