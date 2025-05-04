Чемпионка по практической стрельбе провела мастер-класс для бойцов в зоне СВО

Кадр из программы "Новости", РЕН ТВ Успех на поле боя – результат многочисленных тренировок. Российских военных обучают, как в экстремальных условиях быстро уничтожить вражеский дрон, причем, даже в движении.
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