ВС РФ начали использовать дроны самолетного типа "Молния" для воздушных таранов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Операторы БПЛА на краснолиманском направлении стали использовать FPV-дроны самолетного типа "Молния" для воздушных таранов, сообщили в Минобороны РФ.
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