В калужских райцентрах зажгли Свечи Памяти

В Людиново, Козельске и Кондрово зажгли множество свечей в память о погибших на Великой Отечественной войне, в рамках всероссийской акции «Свеча памяти»В Людиново, Козельске и Кондрово зажгли множество свечей в память о погибших в Великой Отечественной войне в рамках всероссийской акции «Свеча памяти».