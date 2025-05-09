В калужских райцентрах зажгли Свечи Памяти

В Людиново, Козельске и Кондрово зажгли множество свечей в память о погибших на Великой Отечественной войне, в рамках всероссийской акции «Свеча памяти»В Людиново, Козельске и Кондрово зажгли множество свечей в память о погибших в Великой Отечественной войне в рамках всероссийской акции «Свеча памяти».
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