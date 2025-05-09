НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

В калужских райцентрах зажгли Свечи Памяти

В калужских райцентрах зажгли Свечи Памяти

В Людиново, Козельске и Кондрово зажгли множество свечей в память о погибших на Великой Отечественной войне, в рамках всероссийской акции «Свеча памяти»В Людиново, Козельске и Кондрово зажгли множество свечей в память о погибших в Великой Отечественной войне в рамках всероссийской акции «Свеча памяти».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх