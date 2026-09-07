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Постановка «Добрый человек» драмтеатра идет за «Золотой маской»

Постановка «Добрый человек» драмтеатра идет за «Золотой маской»

Спектакль «Добрый человек из Сезуана», ставший одной из главных премьер прошлого сезона, вошел в число соискателей Российской национальной театральной премии «Золотая маска».

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