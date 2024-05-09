Аляска во время войны. 1942 год

Ситуация после Перл-ХарбораАмериканцы поняли, что Аляска точно будет важным театром военных действий после того, как Япония напала на Перл-Харбор и показала, что планирует хозяйничать во всей акватории Тихого океана.
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