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Царьград

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Задержки рейсов до 13 часов в Кемерове и Новокузнецке 10 сентября

Задержки рейсов до 13 часов в Кемерове и Новокузнецке 10 сентября

10 сентября в аэропортах Кемерова и Новокузнецка произошли изменения в расписании утренних вылетов. Затронуты направления в Сочи, Казань и Санкт-Петербург, некоторым пассажирам ожидание продлится до 13 часов.

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