Шестилетний мальчик погиб после падения с горки в парке аттракционов в Иванове

В Иванове шестилетний мальчик погиб после падения с горки в парке аттракционов, расположенном в одном из торговых центров города.
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