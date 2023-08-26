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Кеньон Мартин: «Вембаньяме надо следовать своим собственным ожиданиям, а не ожиданиям других»

Бывший игрок НБА Кеньон Мартин рассказал о подходе, который должен быть во время дебютного сезона у первого номера драфта-2023 Виктора Вембаньямы из «Сан-Антонио».

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