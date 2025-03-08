Средняя зарплата в рыболовной отрасли Карелии превысила 235 тысяч рублей

Наша республика оказалась в тройке лидеров по зарплатам в отрасли в России. Как рассказали в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота, уровень оплаты труда в рыболовстве вырос на 7,5% по итогам 2024 года, в два раза превысив средний по экономике.