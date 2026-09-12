Карл III напомнил Гарри и Меган об их месте

Принц Гарри и Меган Маркл Legion-MediaКороль Карл III Legion-Media В официальном письме, разосланном ста персонам — среди них госслужащие, военные и лорды, — король запретил относиться к Сассексам как к королевским особам и обращаться к ним как к «Королевским Высочествам».
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