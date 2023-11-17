Самую большую квартиру на маткапитал в РФ можно купить в Челябинске

Челябинск в ноябре 2023 года стал самым выгодным городом в РФ по покупке жилья на маткапитал. В городе выплаты хватит на 6,3 «квадрата», сообщили 17 ноября аналитики «РБК-Недвижимости» со ссылкой на «Циан».