Самую большую квартиру на маткапитал в РФ можно купить в Челябинске

Челябинск в ноябре 2023 года стал самым выгодным городом в РФ по покупке жилья на маткапитал. В городе выплаты хватит на 6,3 «квадрата», сообщили 17 ноября аналитики «РБК-Недвижимости» со ссылкой на «Циан».
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