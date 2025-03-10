В Воткинске восстановят историю эскадрильи третьей школы лётчиков времён Великой Отечественной войны

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске стартовал проект по восстановлению памяти о лётчиках Второй эскадрильи третьей школы летчиков Военно-морского флота, действующей в Воткинске в годы Великой Отечественной войны.
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