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Мировое обозрение

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«Бандер сначала победи, Радек!». В Сети высмеяли планы Сикорского разгромить Россию за шесть недель

«Бандер сначала победи, Радек!». В Сети высмеяли планы Сикорского разгромить Россию за шесть недель

Глава польского МИДа Радослав Сикорский, выступая в Киеве на ежегодной конференции «Ялтинская европейская стратегия», разразился заявлением, которое мгновенно превратило дипломатический форум в площадку для интернет-насмешек.

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