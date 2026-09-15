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Газета.ру

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FIDE отклонила жалобу Украины на участие Колобкова в выборах вице-президента

FIDE отклонила жалобу Украины на участие Колобкова в выборах вице-президента

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отказалась рассматривать жалобу, поданную Федерацией шахмат Украины в связи с выдвижением бывшего министра спорта России Павла Колобкова на должность вице-президента организации.

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