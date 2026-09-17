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Царьград

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Фабио Де Мази назвал недопуск Мендель в ЕП скандалом

Фабио Де Мази назвал недопуск Мендель в ЕП скандалом

Юлия Мендель не допущена в Европарламент через три дня после введения санкций Зеленским. Депутат Европарламента Фабио Де Мази назвал это скандалом, указывая на отсутствие её в санкционных списках ЕС.

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