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Стефанишина: в будущем «решение о членстве Украины в НАТО будет принято за ночь»

Стефанишина: в будущем «решение о членстве Украины в НАТО будет принято за ночь»

В будущем «решение о членстве Украины в НАТО будет принято за ночь». Соответствующее утверждение, как передает ТАСС, высказала заместитель руководителя правительства бывшей советской республики Ольга Стефанишина.

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