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Владимирские новости

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Сергей Мамеев победил на довыборах в Заксобрание Владимирской области

Сергей Мамеев победил на довыборах в Заксобрание Владимирской области

Сергей Мамеев набрал 64,48% голосов избирателей, в выборах приняли участие более 22 тысяч человек, явка составила 51,97%.

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