Курс валют НБМ на 6 января

Молдавский лей еще немного ослабел по отношению к доллару, но укрепился по отношению к евро. В частности, за минувшие выходные дни он уступил американской валюте еще три бана, но отыграл у единой европейской валюты более двух банов, передает Noi.
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