Дибала возвращается в «Рому»: стороны согласовали контракт

Пауло Дибала продолжит выступать за «Рому».Пауло Дибала продолжит выступать за «Рому». По информации Corriere dello Sport, в субботу аргентинский футболист подпишет новый контракт с римским клубом, поставив точку в разговорах о своем будущем.
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