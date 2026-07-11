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Дибала возвращается в «Рому»: стороны согласовали контракт

Дибала возвращается в «Рому»: стороны согласовали контракт

Пауло Дибала продолжит выступать за «Рому».Пауло Дибала продолжит выступать за «Рому». По информации Corriere dello Sport, в субботу аргентинский футболист подпишет новый контракт с римским клубом, поставив точку в разговорах о своем будущем.

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