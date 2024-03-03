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Тысячи человек вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве

Тысячи человек вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве

REUTERS/Carlos Garcia Rawlins Антиправительственные протесты вспыхнули с новой силой в Израиле. Тысячи людей вышли на улицы Тель-Авива, требуя как можно скорее заключить сделку с ХАМАС, чтобы освободить оставшихся заложников.

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