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Царьград

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Святая простота: косметолога из Челябинска арестовали в Майами

Святая простота: косметолога из Челябинска арестовали в Майами

У женщины был непорядок в документах.Косметолога Викторию Бронникову задержали в Майами, в Штатах. Специалист по красоте из Челябинска рекламировала свои услуги в соцсетях.

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