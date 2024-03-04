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Чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина впервые после смерти мужа появится в эфире

Чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина впервые после смерти мужа появится в эфире

Чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина впервые появится в эфире после смерти мужа. 15 марта выйдет первый выпуск 7-го сезона телешоу «Удивительные люди» – спортсменка будет в составе жюри оценивать способности участников.

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