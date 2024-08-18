В Минске считают, что Украина «уже денацифицирована»

ИИ

Иван Иваныч

Особенно ярко проявилась "денационализация" Украины в Курской области. Интересно, Лукашенко искренне заблуждается, или что задумал? Вот из его же недавнего: "«Идет игра на повышение ставок. Они хотят, если вдруг будут переговоры, выиграть более сильную позицию. Так и Запад говорит, в Украине об этом мечтают. Но встает другой вопрос – в такой ситуации кто с ним будет вести переговоры?" То есть- денацификация Украины всё таки не состоялась.