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В Минске считают, что Украина «уже денацифицирована»

В Минске считают, что Украина «уже денацифицирована»

Политик считает, что Украина уже денацифицирована, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на РБК.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
Особенно ярко проявилась &quot;денационализация&quot; Украины в Курской области. Интересно, Лукашенко искренне заблуждается, или что задумал? Вот из его же недавнего: &quot;«Идет игра на повышение ставок. Они хотят, если вдруг будут переговоры, выиграть более сильную позицию. Так и Запад говорит, в Украине об этом мечтают. Но встает другой вопрос – в такой ситуации кто с ним будет вести переговоры?&quot;  То есть- денацификация Украины всё таки не состоялась.
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