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Царьград

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Осторожно: хрупкий лёд. В Свердловской области ввели ограничения на время Крещенских купаний

Осторожно: хрупкий лёд. В Свердловской области ввели ограничения на время Крещенских купаний

Спасатели просят уральцев быть осторожнееСохранять бдительность и осторожность просят спасатели всех, кто собирается совершить Крещенское омовение на Среднем Урале.

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