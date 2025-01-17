Вдыхание ксенонового газа защищает от болезни Альцгеймера

Сегодня одной из главных причин проблем при разработке эффективных методов лечения болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний является сложность в преодолении защитного гематоэнцефалического барьера головного мозга.
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