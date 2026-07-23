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Как я пересобрал онлайн-магазин с помощью Make.com: опыт и стратегии

Как я пересобрал онлайн-магазин с помощью Make.com: опыт и стратегии

Признаюсь честно: долгое время я воспринимал рутину в электронной коммерции как неизбежное зло. Казалось, что обработка заказов, синхронизация данных между десятками сервисов и бесконечные уведомления клиентам — это удел живых менеджеров, которые, увы, иногда ошибаются и сильно устают.

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