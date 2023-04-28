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Посол Турции в Румынии: Подписан контракт на поставку 18 беспилотников Bayraktar

Румыния подписала с Турцией контракт на покупку БПЛА Bayraktar. Об этом написал в Twitter турецкий посол Озгур Киванч Алтан.

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