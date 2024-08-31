Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 634 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena Eliseeva
    Все эти "клубы" готовят "армию" для захвата власти изнутри....Ни одного русског...
  • Evgenija Palette
    Правильный вопрос у вас возникает. Хорошо бы, чтобы он ВОЗНИК У ВСЕХ! У КАЖДОГО РОССИЯНИНА...Ни одного русског...
  • Evgenija Palette
    ВЫГНАТЬ ЭТУ РОЖУ ВМЕСТЕ С ЕГО "СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ"... И ЗАПРЕТИТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО! ЭТИМ КИШЛАЧНИКАМ ЗАНИМАТЬСЯ ЧЕМ-ЛИБ...Ни одного русског...

Украина, жаждущая любви

Украина, жаждущая любви

Многие заметили, что среди перебравшихся в Россию или выступающих из Европы (во всяком случае покинувших Украину, но оставшихся в публичном пространстве) сторонников евроантлантического выбора (даже официально в нём разочаровавшихся) превалируют личности самовлюблённые, страдающие от комплекса недооценённости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх