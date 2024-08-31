Политолог Шаповалов: главный агрессор в мире в последние десятки лет — НАТО

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов в беседе с RT выразил уверенность в том, что, заявляя о законности атаки Украины на Курскую область, Столтенберг пытается обелить действия военного блока НАТО.
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