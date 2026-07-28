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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губернатор Челябинской области: «У нас 2 команды в КХЛ, система работает и дает результат, наши мастера всем известны. Академия «Красная Машина» – очередной вклад в копилку развития хоккея»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер высказался об открытии академии «Красная Машина Челябинск».

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