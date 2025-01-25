Более 730 тысяч школьников могут выслать из США в рамках политики Трампа

Согласно данным американской газеты The Washington Post, более 730 тысяч детей, посещающих школы в США, могут подвергнуться депортации в рамках новой миграционной политики администрации президента Дональда Трампа.
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